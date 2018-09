'Wall Street in afwachting speech Powell'

Powell laat na het openen van de beurs zijn licht schijnen over de Amerikaanse economie en het monetair beleid. Beleggers zijn als vanouds benieuwd naar aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid in Powells speeches. Deze toespraak is mogelijk van extra belang, na de ongebruikelijke kritiek die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs uitte op renteverhogingen van de Fed.

Aan het handelsfront lieten de Verenigde Staten en China weten dat de onderhandelingen deze week in Washington niet hebben geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet na afloop van de gesprekken wel weten dat beide partijen in contact blijven over hun handelsrelatie.

Gap

Een aantal bedrijven kwam met cijfers naar buiten. Sportwinkelketen Foot Locker meldde een aanzienlijk hogere winst op een gestegen omzet. Branchegenoot Hibbett Sports rapporteerde een vergelijkbare omzetstijging, maar verlaagde zijn verwachtingen voor de winst per aandeel aan het einde van dit boekjaar.

Donderdagavond zag computer- en printerfabrikant HP Inc in goede kwartaalcijfers aanleiding zijn winstprognose te verhogen. Kledingmerk Gap rapporteerde een groter dan voorziene daling in vergelijkbare winkelverkopen bij zijn belangrijkste winkels, maar zag de winst en totaalomzet stijgen.

S&P

Netflix trekt om een andere reden bekijks. De Amerikaanse bank SunTrust Robinson Humphrey verhoogde zijn advies voor de streamingdienst van hold naar buy.

Er was ook overnamenieuws. De Canadese exploitant van pijpleidingen Enbridge kondigde de overname aan van Spectra Energy Partners, een beursgenoteerde investeerder in infrastructuur voor de olie- en gasindustrie. Met die deal is in aandelen zo'n 3,3 miljard dollar gemoeid.

Donderdag sloten de beurzen in New York met kleine minnen. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.656,98 punten. De S&P 500 eindigde de sessie 0,2 procent in de min op 2856,98 punten. Techgraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 7878,46 punten.