Beursvooruitblik: ’Donkere wolken in aantocht door Italië en brexit’

In de afgelopen week kropen beleggers weer uit hun schulp na de terugtrekkende beweging van een week eerder. De langdurig gesloten deuren op de Turkse aandelenmarkt vanwege een religieus feest hadden een dempend effect op de onrust in dat land. De bevestiging van Fed-president om de rente geleidelijk te gaan verhogen en geen oververhitting van de Amerikaanse economie te zien droeg ook een positief steentje bij. Signalen dat de economie in de Eurozone na de vertraging in voorgaande kwartalen weer op stoom lijkt te komen, hielpen eveneens bij de hernieuwde koopbereid.

Het in werking treden van nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese producten en de zoals verwacht stukgelopen handelsgesprekken tussen beide economische grootmachten lieten beleggers koud. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fitnessa, benadrukt dat er in de markt ook weinig werd verwacht van de ontmoeting tussen Amerika en China. Hij wijst er op dat de economie in China langzamerhand wel de gevolgen gaat voelen van de aanhoudende handelsvete, al laten de cijfers van de Chinese overheid dat nog niet zien.

In de nieuwe handelsweek zal de aandacht maandag gericht zijn op de publicatie van onderzoekinstituut IFO die het vertrouwen onder Duitse ondernemers heeft gemeten in de eigen economie. De moedgevende recente economische cijfers bij onze oosterburen zullen mogelijk een positieve impact hebben op het IFO-cijfer. De beurs in Londen is aan het begin van de week nog gesloten vanwege ‘banking holiday’. Een dag later zal het officieuze startschot klinken om een einde te maken aan de vakantieperiode en komen partijen weer terug in de markt.

In de VS kijken beleggers onder meer uit naar de ontwikkeling van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal. Bij een eerste schatting kwam naar voren dat het economische klimaat er zeer goed voor staat met een plus van 4,2% geholpen door de omvangrijke belastingverlagingen. De Universiteit van Michigan zal komende vrijdag inzage geven over het vertrouwen bij Amerikaanse consumenten.

Het cijferseizoen loopt bijna ten einde. Bij de hoofdfondsen komen woensdag de prestaties van Unibail Rodamco en ASR nog op de beursvloer langs. Gemalto dat zo goed als zeker in andere handen overgaat doet vrijdag nog de boeken open doen. Volgens Nijkamp is het cijferseizoen uitstekend verlopen, vooral in de VS, als een teken dat bedrijven er goed voor staan. „Recent kwamen nog Wal-Mart en Alibaba met sterke cijfers op de proppen.”

Met het kwartaalseizoen bijna achter de rug zal de focus van beleggers verschuiven naar de geopolitieke ontwikkelingen, stelt Nijkamp. Het nieuws dat Italië heeft gedreigd om de contributie aan de Europese Unie stop te zetten, baart hem zorgen. „Italië gaat nog steeds gebukt onder een torenhoge schuldenlast. Amerika en China waar steun bij is gezocht, zullen ook niet staan te trappelen om de staatsleningen over te nemen. Ik sluit ook niet dat de ECB de volledige afbouw van de monetaire stimulering later dit jaar vanwege Italië zal moeten gaan uitstellen. "

Het voortdurende gedoe rond het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU) scoort ook geen schoonheidsprijs, meent Nijkamp. „Wij houden er sterk rekening mee dat de datum van maart 2019 waarop de Britse regering definitief uit de EU wil stappen flink zal worden verlengd.“

De donkere wolken die boven de aandelenmarkten samentrekken door Italië en brexit, is voor Nijkamp aanleiding voor terughoudendheid in de de komende tijd. „De risico’s nemen steeds meer toe, al is nog geen reden om al te vrezen voor een nieuwe recessie.”