Bunq droomt van Amerikaans avontuur

Bij het snelgroeiende Bunq barst het van de ambitie. Ook een grote investeringsronde, een overname door een grotere bank of een beursgang sluit Niknam niet uit, al ligt dat nu allemaal nog niet in de planning. De Bunq-voorman haalt onder meer inspiratie uit betalingsdienstverlener Adyen, die eerder dit jaar een gang naar de beurs maakte. ,,Het aardige aan Adyen is dat ze altijd zelfstandig zijn gebleven. Dus dat voorbeeld volg ik graag.''

Bunq begon in 2015 met een betaalapp waarmee gebruikers eenvoudig kunnen bankieren. Het was toen de eerste nieuwe onafhankelijke bank met een bankvergunning in Nederland sinds DSB jaren terug. Het techbedrijf is sindsdien hard gegroeid en zit inmiddels in meer Europese landen. Voorlopig streeft Niknam eerst naar verdere expansie in Europa om dan pas over een paar jaar de stap naar de Verenigde Staten te wagen.