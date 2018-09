Wall Street met winst uit startblokken

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de sessie begonnen. Beleggers verwerkten de nodige bedrijfsresultaten maar zijn vooral in afwachting van de toespraak van Fed-preses Jerome Powell. Die spreekt op het jaarlijkse symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole. Verder blijven handelsspanningen een rol spelen, nu het China en de VS niet is gelukt om een akkoord te bereiken.