Kleine plussen op beurzen Europa

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,3 procent in de plus op 560,38 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 791,71 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China deze week hebben niet geleid tot een doorbraak. Het Chinese ministerie van Economische Zaken liet weten dat beide partijen in contact blijven over hoe het nu verder moet. De Amerikaanse president Donald Trump was van meet af aan sceptisch over de poging.

BAM

In Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal een sterke stijger in de AEX met een winst van 2 procent. Sowieso was het een goede dag voor grondstof- en mijnbouwbedrijven, die ook elders in Europa veelal bij de winnaars stonden. Ook in de MidKap op Beursplein 5 was dit het geval met onder meer roestvrijstaalmaker Aperam en metaalspecialist Advanced Metallurgical Group die met plussen tot 1,4 procent in de hoogste regionen stonden.

Bouwer BAM leverde een deel van de sterke koerswinst van een dag eerder in en sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde Sif 2,2 procent. De funderingsspecialist is in het tweede kwartaal bijna geheel tot stilstand gekomen. Op de lokale markt werd uitgever Brill 7,5 procent lager gezet na tegenvallende resultaten.

Euro

In Dublin dikte Kingspan Group bijna 10 procent aan. De Ierse leverancier van bouwmaterialen zag de halfjaarwinst stijgen en gaf een positieve verwachting af voor de rest van het jaar.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 69,17 dollar. De prijs van Brentolie klom ook 2 procent tot 76,27 dollar per vat.