Beursblog: Besi zakt in hogere AEX

Video

Jeff Bezos bouwt jacht van 500 miljoen (en dat in ons land)

Dit superjacht kost ongeveer 500 miljoen en is waarschijnlijk het nieuwste speeltje van Amazon-topman Jeff Bezos. De boot wordt op een Nederlandse scheepswerf gemaakt en is volgens hoofdredacteur van Quote, Paul van Riessen, niet het enige schip wat Bezos daar besteld heeft.