Beursblog: Unilever bovenin vlakke AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX is vanochtend fractioneel hoger van start gegaan. Beleggers trekken zich op aan de voortgaande opmars van de Amerikaanse beurzen. Unilever is in trek. KPN verliest in reactie op zijn kwartaalcijfers. Het rapport van Besi valt ook niet goed bij beleggers.