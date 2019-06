'Pijn sluisproject lijkt grotendeels geleden'

Al met al valt het project momenteel circa 200 miljoen euro duurder uit dan de 600 miljoen euro die ervoor was gereserveerd. Behalve voor het ontwerp, de bouw en de financiering is OpenIJ ook minstens 26 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Rijkswaterstaat heeft het totale project rond de nieuwe zeesluis voor bijna 1 miljard euro in de boeken staan.

De extra kosten tot nu toe zijn vooral het gevolg van een constructiefout. De deurkas van het binnenhoofd, waar de sluisdeur aan de zijde van het kanaal en de reservedeur in komen, bleek niet stijf genoeg. Dit probleem werd getackeld door het aanbrengen van extra wapening in de wanden van het caisson en het plaatsten van tijdelijke tussenwanden. De fout zorgde voor de vertraging en daarmee gepaard gaande kosten. De planning is nu dat de eerste schepen begin 2022 door de sluis kunnen, 27 maanden later dan gepland.

Monsterklus

Een bezoek aan de bouwplaats leert dat de aannemers momenteel staan voor de monsterklus van het afzakken van het tweede caisson. Deze betonnen schoenendoos van 81 bij 55 meter, wordt in circa drie maanden tijd 18 meter afgezonken naar 23 meter onder NAP en is de grootste in zijn soort wereldwijd. Een ander gewichtig moment wordt de testfase van de sluis. Bij OpenIJ benadrukken ze dat ze qua onvoorziene extra kosten "geen glazen bol hebben" en er nog veel werk te verzetten is. Maar er heerst al met al vertrouwen dat zich geen grote problemen meer zullen voordoen.

Bij de afronding van de werkzaamheden ligt er uiteindelijk een sluis van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bestaande Noordersluis, die pal naast de bouwplaats ligt, heeft een afmeting van 400 meter bij 50 meter. De nu grootste sluis in IJmuiden is 15 meter diep, waarmee bij eb grote schepen wel eens moeten wachten tot het hoogwater is. Het is nog niet duidelijk of deze sluis na opening van de nieuwe zeesluis dienst zal blijven doen. Daar wordt later dit jaar een beslissing over genomen.