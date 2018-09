Column: Gratis geld bestaat niet

U weet wel: bitcoins en aanverwante digitale munten. In ons land zouden er 500.000 huishoudens zijn die in crypto’s ’beleggen’. Uitgaande van 7,5 miljoen huishoudens betekent dit dat er gemiddeld in elke straat om de 15 woningen er eentje staat met een digitale portemonnee (wallet) om bitcoins, ethers, of ripples in te bewaren.

In het laatste kwartaal van 2017 verdrievoudigde het aantal cryptobeleggers in Nederland. Niet geheel toevallig nadat de prijs van de bitcoin in de zomerperiode verdubbelde en er enkele heuse bitcoinmiljonairs ontstonden. Makkelijker om geld te verdienen kon het niet worden. Kennis of visie lag voor de meeste investeerders duidelijk niet ten grondslag aan de aanschaf. Het was pure hebzucht.

Vraag en aanbod

Daarna doet economieles 1 van de middelbare school zijn werk: vraag en aanbod bepalen de prijs. Een toenemende vraag leidt tot hogere prijzen. Slimmeriken begaven zich aan de aanbodzijde en zodoende spoten er nieuwe cryptomunten als paddenstoelen uit de grond.

En ook dan blijft de economie zijn werk doen. Prijsdalingen zijn waarneembaar. Teleurgesteld verlaten de eersten het toneel en de toeloop stokt. Een afnemende vraag leidt tot verdere prijsdalingen. De luchtbel komt dan tot barsten.

Hebzucht groter dan verstand

Eind jaren negentig was het de aandelenmarkt waar men blind instapte, tien jaar later speelden hele volksstammen online poker en nu zijn het de cryptomunten. De drie luchtbellen hebben als overeenkomst dat hebzucht van deelnemers groter was dan hun gezond verstand. Gratis geld bestaat niet.

Rond de jaarwisseling schreef ik op deze plek dat blockchaintechnologie vast baanbrekend is, maar ook dat het bitcoinsprookje in 2018 in elkaar zou storten. 65% van de waarde is inmiddels verdampt, van de waarde van andere munten is nog slechts een fractie over. Hebzucht heeft wederom veel mensen een hoop geld gekost.

Gelukkig blijkt uit het rapport van de AFM ook dat zeven van de tien cryptobeleggers nog geen €1000 hebben geïnvesteerd. Dat scheelt weer.

Jim Tehupuring is eigenaar van Pro Beleggen en 1Vermogensbeheer