Stijgende WOZ hobbelt achter de markt aan

Het is het derde jaar op rij dat de WOZ-waarden stijgen. De huizenprijzen zitten al wat langer in de lift, maar de WOZ-waarden hobbelen altijd achter de feiten aan. De waardes voor het begin van dit jaar worden gebaseerd op de huizenprijzen van begin 2017. Dus zit er ruim anderhalf jaar aan forse prijsstijgingen in de woningmarkt nog niet in de WOZ-waardes verwerkt.

Amsterdam spant uiteraard de kroon. De overspannen markt in de hoofdstad zorgt ervoor dat de WOZ-waarden in een jaar tijd met 17% stijgen. In de afgelopen vijf jaar steeg de WOZ-waarde van een gemiddelde Amsterdamse woning zelfs met bijna 50%, becijferde het CBS.

Niet alle gebieden in Nederland zien zulke sterke stijgingen. In Zeeland gaat het bijvoorbeeld om 2%. In Groningen is de gemiddelde woningwaarde het laagst met €165.000. Ter vergelijking: in Noord-Holland gaat dit om een bedrag van €288.000. Daar zijn naast Amsterdam flinke stijgingen te noteren in gemeentes als Amstelveen (15,5%), Ouder-Amstel (ruim 14%) en Haarlem (ook ruim 14%).

