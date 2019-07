De beurskoers van Beyond Meat ging maandag nabeurs maar liefst 14% onderuit. De maker van plantaardig vlees voldeed weliswaar ruimschoots aan de hooggespannen verwachtingen, maar beleggers schrokken van de aangekondigde aandelenverkoop. Moeten zij zich nu zorgen maken? Of biedt de correctie juist een kans om alsnog in te stappen?