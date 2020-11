Column: Wat we van de nomaden kunnen leren over thuiswerken

Thuiswerkers kunnen leren van nomaden. Ⓒ DIJKSTRA BV

We werken thuis. Nou ja... en heleboel mensen dan. Sommigen van ons hebben de plicht, of het geprivilegieerde geluk, om in de frontlinie of in een ambachtelijk of maakberoep te werken. Maar veel van ons hebben de kinder-legokamer, de logeerplek voor oma of de walk-in kast omgebouwd tot kantoorhok. Een hoop mensen zijn na acht maanden corona- en thuiswerkmoe. De hele dag online, weinig beweging, saaiheid en een slechte bureaustoel.