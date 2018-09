Belegger laat duurzaam links liggen

Dat blijkt uit de antwoorden die de beleggers geven bij de maandelijkse enquete voor de ING BeleggingsBarometer.

Nathan Levy, Investment Manager van het ING Investment Office, is ook wat verbaasd over het feit dat 57% van de beleggers aangeeft dat duurzaamheid geen rol speelt in de keuze voor aandelen of fondsen. „Misschien was dat vroeger te begrijpen omdat duurzaam beleggen minder goed rendeerde maar dat is al lang niet meer zo. Fondsen en bedrijven die zich onderscheiden op duurzaamheid doen het uitstekend voor de belegger”, zegt Levy.

Zonnig

De maandelijkse peiling onder de beleggers, was in de maand augustus bijna net zo zonnig als het weer in de maand augustus. De stand van de index komt op 141; daarmee is de daling over de maand juli weer goedgemaakt.

Nathan Levy begrijpt het optimisme wel: „Het gaat ook goed met Nederland, met de economie en de beurs.”

Toch blijven de Europese beurzen achter bij de groeispurt van de Amerikaanse beurs. Levy: „In de VS gaat het gewoon héél erg goed. De stroom kwartaalcijfers van de afgelopen weken waren echt sterk. Er is ook echt een goede reden dat het zo goed gaat op de beurzen in de VS.”

Een 5,9 voor kabinet

Het grappige is dat het goede sentiment onder de beleggers niet leidt tot een groot enthousiasme over het kabinet.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onder leiding van premier Mark Rutte krijgt van de beleggers net aan een voldoende voor het gevoerde sociaaleconomisch beleid: 5,9.

Maar, zo is het goede nieuws van Levy voor VVD-leider Rutte: „De magere cijfers zijn geen tegenvaller voor de VVD. Nog steeds stemmen de meeste beleggers op de VVD!”