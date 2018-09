Turkije en Rusland in ban van koersval

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma van OHV heeft president Donald Trump deze ontwikkeling versterkt door Amerikaanse bedrijven en consumenten met belastingvriendelijke maatregelen aan te moedigen hun dollars uit het buitenland terug te halen naar de VS. „Dat gaat op dit moment ten koste van opkomende landen”, legt Abma uit.

Turkse lira

De Turkse lira is dit jaar bijna 40% in waarde gedaald tegenover de dollar. Abma verwacht dat de economische crisis in Turkije dit weekend wordt besproken op de bijeenkomst van centrale bankiers in de Amerikaanse bergplaats Jackson Hole. „Niemand is erbij gebaat dat Turkije een probleem blijft”, benadrukt de vermogensbeheerder.

Een renteverhoging door de Turkse centrale bank zou de situatie kunnen verbeteren. Abma denkt dat het ook helpt als president Trump wat vriendelijker wordt richting de Turken. „Ik sluit niet uit dat het gebeurt, want Trump kan ineens omslaan en een vriendelijkere toon aanslaan. Dat hebben we bij hem ook gezien inzake Noord-Korea”, aldus de strateeg.

Russische roebel

Naast de Turkse lira heeft ook de Russische roebel het momenteel zwaar. De Russische munt daalde deze week tegenover de dollar naar het laagste punt sinds begin 2016. Om de roebel te stabiliseren, verkoopt de Russische centrale bank tot eind september geen roebels meer.

Argentinië zet eveneens alle zeilen bij om de val van de peso te stoppen. De Argentijnse munt staat deze maand op het laagste punt in de geschiedenis tegenover de dollar. Om de val van de peso een halt toe te roepen, hebben de Argentijnen de rente verhoogd naar 45%.

Venezuela

In Venezuela is de situatie nog veel erger. Het land heeft de eigen munt vorige week met 96% gedevalueerd. Tegelijkertijd is het minimumloon in Venezuela verhoogd met ruim 3000%. Venezolaanse werknemers hebben er weinig aan, want de jaarlijkse inflatie zou dit jaar volgens IMF naar 1.000.000% kunnen gaan.