’Gratis’ belegging kent grenzen

Dat is zelf met BlackRock de grootste aanbieder van toch al zeer goedkope indexvolgers of trackers.„Wereldwijd zijn de beleggingskosten gemiddeld nog erg hoog, soms honderden basispunten boven die van ons. Natuurlijk kunnen die kosten meestal verder omlaag. Omdat die producten vaak geen beter rendement bieden”, zegt Mark Fitzgerald, hoofd van alle exchange traded funds-producten in Europa, de aan de beurs verhandelde indexvolgers.

,,In Europa worden etf’s verkocht op een markt met toezicht. Als je dan een zogeheten gratis product aangeboden krijgt, wie betaalt dan voor die regulering of het beheer? Je betaalt natuurlijk altijd ergens anders. Ik zou zeer voorzichtig zijn met gratis producten.”

Wereldwijde tracker

Vanguards eigen wereldwijde tracker kost 25 basispunten en dit fonds geldt als een van de meest gebruikte voor beleggers, professionals incluis, die met hun inleg zo goed als de hele aandelenmarkt in verschillende tijdszones bestrijken. Volgens een onderzoeker als Morningstar onderscheidt dit lagekostenproduct zich inderdaad vanwege een „verstandige aanpak” voor toegang tot de markt via het All World-fonds en heeft Vanguard tussen de 90 en 95% van de wereldwijde aandelenmarkt te pakken.

Dit fonds ligt bij grote aanbieders als ING, BinckBank en DeGiro in de schappen voor Nederlandse particuliere beleggers. Fitzgerald: „We zien dit fonds zelfs als een van de bouwstenen voor beleggers in hun portefeuille. Je krijgt snel breed overzicht.”

Dalende beheerkosten

De populariteit blijkt ook uit het nettoresultaat van de in- en uitstroom van de miljoenen. Vanguard werkt volgens het principe dat met de toename van de inleg van beleggers de beheerkosten telkens verder kunnen dalen. „Beleggen is voor de lange termijn, en dan telt elk basispunt aan kosten. Alles wat we besparen op de beloning van actief werkende beleggingsfondsen gaat naar het langetermijnrendement”, aldus Fitzgerald. Natuurlijk zijn er tientallen trackerfondsen die hetzelfde proberen. Het verschil zit in de efficiency, niet de presentatie van aandelen of volumes alleen, zegt hij. „Het verschil wordt altijd gemaakt door beheerteams die ervaring hebben in specifiek het zo efficiënt mogelijk runnen van fondsen”, suggereert hij. „Daar zou ik altijd eerst onderzoek naar doen.”

Bekijk ook: Belegger laat duurzaam links liggen