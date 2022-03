Premium Het beste van De Telegraaf

’Ongemak’ bij ondernemingsraad, vakbond wil vechtersmentaliteit ’Benoeming Marjan Rintel bij KLM lijkt haastklus’

Door Yteke de Jong

Amsterdam - De ondernemingsraad van KLM ziet zich voor een voldongen feit gesteld nu duidelijk is geworden dat Marjan Rintel de luchtvaartmaatschappij moet gaan leiden. De raad voelt ’ongemak’ en is ’teleurgesteld’ dat het ’zo zichtbaar’ advies moet geven over de benoeming van de NS-topvrouw, meldt het in een brief aan alle KLM-medewerkers die ook in handen is van De Telegraaf. Vakbond De Unie spreekt van ’een haastklus’.