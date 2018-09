Chinese taxidienst opgeschort na moord

De Chinese autoriteiten hebben zaterdag een 27-jarige man aangehouden die heeft toegegeven zijn passagier te hebben verkracht en vermoord. De man zou geen strafblad hebben, al zouden er in het verleden wel eerder klachten tegen hem zijn ingebracht bij Didi. In een verklaring laat het bedrijf weten dat het de dienst opschort, omdat uit het incident ‘vele fouten in de klantenserviceprocessen’ naar voren zijn gekomen.

Didi Chuxing is de grootste taxi-app in China. Het bedrijf was lang in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Uber, dat zich uiteindelijk gewonnen gaf en twee jaar geleden zijn activiteiten op de Chinese markt verkocht aan Didi Chuxing.