Problemen bij Sanquin helpen Pharming

Cinryze is een medicijn tegen angio-oedeem, dat zorgt voor plotseling opkomende zwellingen. Het later door Pharming op de markt gebrachte concurrerende Ruconest blijft qua omzet ver achter, maar bleek in het fase 2 onderzoek effectiever te zijn. Vanwege de tekorten dringt Shire er bij artsen in belangrijke belangrijke Europese markten op aan Cinryze niet meer bij een groot deel van de patiënten voor te schrijven. In Frankrijk gaat de aanbeveling zelfs gepaard met het noemen van onder meer Ruconest als alternatief.

