Recordwinst Chinese oliebedrijf Sinopec

De nettowinst van 42,4 miljard yuan (€5,4 miljard) betekent een stijging met meer dan 50% ten opzichte van een jaar eerder.

De hogere olieprijzen hielpen Sinopec de verliezen die het maakt op zijn exploratie- en productieactiviteiten flink terug te dringen, van 18,3 miljard een jaar eerder tot 412 miljoen yuan in het afgelopen halfjaar. Sinopec verdient zijn geld sinds jaar en dag met name met zijn chemie en raffinage. De bedrijfsresultaten uit deze activiteiten stegen met respectievelijk 32,5% en 29,7%. Volgens persbureau Bloomberg is de halfjaarwinst de hoogste die Sinopec boekte in minstens achttien jaar.