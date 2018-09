Marijnissen: loonstijging desnoods afdwingen

De economie groeit flink na jaren van economische crisis, maar werknemers merken daar volgens haar in hun portemonnee veel te weinig van. Ze vindt dit onrechtvaardig.

Marijnissen vindt dat de werkgevers nog een kans moeten krijgen om de lonen te verhogen, maar als dat niet gebeurt moet het kabinet volgens haar ,,serieus nadenken" over ingrijpen. Dan moet er een loonmaatregel komen. Die werden in het verleden wel afgekondigd in tijden van crises om de loonstijging beperkt te houden.

Ook vanuit het kabinet worden werkgevers al langer opgeroepen de salarissen van de werknemers te verhogen, maar het wil niet ingrijpen in de cao-onderhandelingen.