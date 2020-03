Rabobank stelt uitkering dividend uit door corona

De uitkering van het dividend voor de certificaathouders van Rabobank wordt zeker tot oktober uitgesteld, zo maakte de bank zondagavond bekend. Pas als de coronacrisis achter de rug is gaat Rabo de winstuitkering herbekijken.

De Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) deden vrijdagavond een oproep aan banken om hun winstuitkering over 2019 op te schorten. Banken hadden het geld in de ogen van de toezichthouders hard nodig om bedrijven tijdens de coronacrisis overeind te houden.

Het coöperatieve Rabobank heeft aan de Amsterdamse beurs verhandelbare certificaten uitstaan. Deze belegginsproducten zijn zeer risicovol schuldpapieren als de bank in financiële problemen komen. Door de hoge rente die er jaarlijks op wordt uitgekeerd zijn ze echter zeer populair onder beleggers. Rabobank erkent dat certificaathouders door het besluit financieel geraakt worden. Na 1 oktober zal worden bekenen of het dividend alsnog volledig of deels uitgekeerd kan worden.

Chief financial officer (cfo) Bas Brouwers stelt dat de prioriteit bij Rabobank ’volledig richt om het ondersteunen van de economie en klanten tijdens de crisis’: „Samen met de bankensector, overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden doen we er alles aan om onze klanten die zwaar zijn geraakt door de coronapandemie te helpen met tijdelijke financiële verlichting”, zegt hij in een persverklaring. „Als coöperatieve bank willen we onderdeel zijn van de oplossing en onze klanten door deze crisis heen te helpen.”

Het wel beursgenoteerde ING en ABN Amro lieten dit weekend weten nog niet te kunnen reageren op de oproep van de ECB en DNB. Een woordvoerder van de De Volksbank, nog volledig in staatshanden, meldde zondag dat ’wordt gekeken wat er met de aanbeveling van de ECB wordt gedaan’. In dat geval zou de dividenduitkering over 2019 aan de Staat worden opgeschort.