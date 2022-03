Megaboete voor misleidende advertenties slotenmaker

Allfree heeft misleidende websites voor slotenmakers en andere spoeddiensten, zoals loodgieters. Vorig jaar juli heeft de ACM het bedrijf opgedragen hiermee te stoppen. Als Allfree dat niet zou doen, zou het bedrijf tien weken lang een dwangsom van €8900 per week moeten betalen. Aan het einde van die tien weken was het marketingbedrijf echter nog steeds niet gestopt met de misleidende websites. Daarom wordt nu de maximale dwangsom geïnd.

„Consumenten mogen niet worden misleid. En al helemaal niet als ze in een spoedsituatie zitten en daarmee extra kwetsbaar zijn”, legt Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM uit. „Allfree heeft wel aanpassingen gedaan, maar is ook doorgegaan met misleidende websites. We hebben meerdere keren laten weten dat er nog werk aan de winkel was. En dat de dwangsom elke week op zou lopen. Nu is het tijd om de dwangsom ook te innen. Tegelijkertijd blijven we dit bedrijf volgen en gaan we mogelijk nieuwe stappen nemen om het bedrijf te dwingen de websites aan te passen. Dat is uiteindelijk het beste voor de consument.”

Directeur Kars Potze van Allfree is ’verbijsterd’ en van mening dat hij alles heeft gedaan om de door de ACM gewenste aanpassingen door te voeren, zegt hij tegen het ANP. Hij snapt daarom niet wat er nu nog mis zou zijn. „De ACM wil echter niet concretiseren op welke van onze meer dan tweeduizend websites ze hun claim nu nog baseren”, reageert hij. Potze wijst er ook op dat Allfree zeker niet het enige bedrijf is dat als bemiddelaar optreedt tussen consumenten en vakmensen. Het bedrijf gaat de boete aanvechten.

Allfree bouwt de websites en maakt hier ook reclame voor. Bedrijven kunnen zich bij het online marketingbureau aanmelden om zo klanten te werven, waarvoor zij dan betaalden. Maar op de websites van Allfree werd niet duidelijk vermeld wie de werkelijke aanbieder van de dienst was en werden onterecht keurmerken geplaatst. Daardoor kun je bijvoorbeeld nietsvermoedend een bedrijf inschakelen waarover talloze waarschuwingen en negatieve reviews online staan.

Duur en agressief

Sommige bedrijven die via de websites van Allfree werden aangeprezen, leverden namelijk slecht werk, vroegen veel te veel geld of waren soms zelfs agressief. Maar het werd niet duidelijk op de websites dat deze bedrijven de dienst kwamen verlenen, dus consumenten konden geen geïnformeerde keuze maken.

De ACM probeert de schimmige slotenmakersmarkt te reguleren door boetes op te leggen, websites uit de lucht te halen en telefoonnummers te blokkeren. Daarbij wordt samengewerkt met de politie, de Stichting Internet Domein Namen (SIDN), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en buitenlandse toezichthouders. Ook heeft de ACM nauw contact met fraudeteams van banken, zoekmachines zoals Google en met de brancheorganisatie van slotenmakers.