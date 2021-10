Pensioenvragen? Stel ze aan ons team van experts

Na jarenlange onderhandelingen is er dan wel een pensioenakkoord over het nieuwe pensioenstelsel, het gaat nog wel een aantal jaar duren voordat dit nieuwe pensioenstelsel ook echt is doorgevoerd.

Pensioengat

Maar hoe zit het nu met je pensioen? Maak je je zorgen of je straks naast je AOW wel genoeg pensioen hebt opgebouwd? Wil je weten hoe groot jouw pensioengat is? Hoe zit het nu precies met het nabestaandenpensioen en wat als je helemaal geen pensioen hebt opgebouwd, valt dat dan nog te repareren?

Het thema van deze elfde editie van de Pensioen3daagse is ’Later geregeld? Check het nu.’ Op de website van Wijzer in Geldzaken zijn die drie dagen verschillende webinars over pensioenen te volgen. Ook is daar een tool te vinden waar na het invullen van enkele vragen een checklist voor jouw pensioen volgt.

Belasting

Zo kan het nabestaandenpensioen bijvoorbeeld lager uitvallen wanneer je van werkgever bent veranderd. De belasting kan bij het ontvangen van je eerste pensioen juist weer hoger uitvallen. En heb je bijvoorbeeld op tijd aan je pensioenfonds doorgegeven dat je gescheiden bent? Want ook dat heeft gevolgen voor je pensioen later. Wat zijn de gevolgen van die aflossingsvrije hypotheek op je pensioen. En hoeveel pensioengeld moet je als zzp’er opzij zetten?

Deze en andere vragen over pensioenen zijn op 2, 3 en 4 november gratis te stellen aan pensioenexperts die deze dagen al die vragen zullen beantwoorden. Daarbij is het goed om de experts voldoende informatie te geven om de vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, denk aan onder meer leeftijd en het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten.