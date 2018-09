Nikkei begint week met winst

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,9 procent hoger op 22.799,64 punten. De stijging werd aangevoerd door de Japanse exportbedrijven zoals de automakers en de technologiebedrijven.

Ook de Japanse defensiebedrijven zaten in de lift nadat president Donald Trump het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan Noord-Korea annuleerde. Trump geeft China de schuld van het gebrek aan vooruitgang in de gesprekken met Pyongyang.

In China gingen de beurzen flink vooruit na maatregelen van de People's Bank of China om de dalende yuan te stabiliseren. Washington heeft Peking herhaaldelijk beschuldigd de waarde van de yuan bewust laag te houden om de export te stimuleren. In Shanghai dikte de beurs 1,7 procent aan en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 2 procent hoger. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.