VS en Mexico bereiken handelsakkoord

Mexico en de VS vormen sinds de jaren negentig samen met Canada een vrijhandelszone. Het overleg tussen Mexico en de VS spitst zich met name op nieuwe regels voor de automobielindustrie. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het handelsakkoord eerder ,,een ramp" voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vindt dat het bestaande verdrag de Amerikaanse belangen te weinig dient. Hij dreigde eerder met het opzeggen ervan.

Vertegenwoordigers van Canada schuiven weer aan bij het overleg als Mexico en de VS het eens worden.