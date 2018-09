Beurs: winst Damrak op akkoord, Besi knalt

De AEX-index sloot 0,7% in de plus op 564,13 punten. De Midkap eindigde 1% winst op 800,37 punten.

Frankfurt sloot met 1,2% winst, de beurs van Parijs won 0,9%. Het Duitse Ifocijfer over afgelopen maand ging vooruit. Het was veel sterker dan de markt had verwacht, aldus ING Research. „Een teken van zeer sterk vertrouwen.” Londen bleef gesloten vanwege Bank Holiday.

Op Wall Street ging de Dow Jones 250 punten omhoog na de aankondiging van de handelsovereenkomst. Tesla verloor 4% nadat topman Musk de beursexit had afgeblazen.

Zorgen Turkije weg

Beleggers kregen voor het weekend meer zekerheid over het tempo van renteverhogingen dankzij de bijeenkomst in Jackson Hole, stelt handelaar Rein Schutte van Boer & Olij-vermogensbeheer.

,,De markt ziet dat de zorgen over Turkije niet overwaaien naar andere markten”, zegt macroeconoom Edin Mugajic van OHV Vermogensbeheer. ,,De Federal Reserve heeft vorige week gezegd eerder minder dan meer rentestappen te zullen maken. Bij elkaar genomen zijn die twee erg gunstig voor de aandelenmarkt.”

NAFTA-deal rond

Het sentiment wordt, bij een stille handel, toch vooral positief beïnvloed door de handelsovereenkomst tussen de VS en Mexico, zegt macroeconoom Stefan Koopman van Rabobank.

De Amerikaanse president Trump liet via Twitter weten dat de VS dicht bij een grote handelsovereenkomst met zijn buurland is.

De NAFTA-deal is belangrijk, maar niet de enige.

"’In de markt wordt met enige vrees toch weer naar Italië gekeken’"

„Maar de signalen van afspraken die China en de VS gaan maken over de grote importheffing, die van $200 miljard, worden waarschijnlijk het meest richtinggevende nieuws vandaag”, zegt handelaar Schutte.

Daarnaast kijken beleggers scherper naar Italië. De tienjaarsrente is opgelopen naar 3,14%, terwijl die voor Portugal bij 1,8% blijft liggen. „De zorg in de markt is hoe het Italiaanse kabinet zijn plannen gefinancierd krijgt”, aldus Schutte. „Er wordt in de markt toch weer met enige vrees gekeken, omdat enkele politici er in Italië met gestrekt benen in gaan.”

Dreigementen

De dreigementen van Italië om geen afdracht aan Brussel meer te doen, lijken overtrokken, zegt Stefan Koopman (Rabobank). Financiële markten laten volgens hem met renteverhogingen snel genoeg voelen dit niet te pikken. „Dat zet druk op Italiaanse banken en treft uiteindelijk Italianen. Dat kun je niet onbeperkt blijven doen.”

De olieprijs ging van verlies naar vlak bij $75,80 per vat, ondanks een afname van het aantal boorplatforms sinds vorige week.

De euro veerde met 0,7% op tot $1,17 tegen de dollar.

De AEX-index werd aangevoerd door het volatiele Franse telecomconcern Altice Europe (+3,0%).

Zwaargewicht ING (+0,9%) gaf in de namiddag gas, net als Chipmachinereus ASML steeg 2,1% en DSM (+1,7%), Randstad werd 1,5% duurder.

ABN Amro won 1,4%. Het aandeel kreeg een hoger koopadvies (’toevoegen’) van Bank DeGroof Petercam.

Verzekeraars ASR (-0,7%) bleef een van de grootste dalers bij de hoofdfondsen, Aegon hervond zich met 0,2% winst. „De verkoop van verzekeraar Vivat door het Chinese Anbang is misschien aanstaande. ASR en Aegon zijn beide mogelijke kandidaten”, zo beoordeelt Schutte. Een overname gaat ten koste van het dividend van beleggers bij de koper. ,,Maar dit zegt nog niet heel veel”, aldus Schutte.

Shell (-0,2%) kocht een belang van 26% in de Indiase lng-terminal Hazira van Total.

In de Midkap eindigde Besi na een sprintje met 7,3% winst aan kop. Sectorgenoot AMD kwam met zeer goed ontvangen vernieuwingen. Bezorgdienst Takeaway.com pluste met 2,6% en bereikte een hoogtepunt in de bedrijfsgeschiedenis. Chiptoeleverancier ASMI steeg 2,3%, hoewel Macquarie met een afwaardering van het onderdeel Pacific kwam.

Bodemonderzoeker Fugro werd de grootste daler in de Midkap met een verlies van 1,6% na een adviesverlaging door AlphaValue. Het advies ging van ’toevoegen’ naar ’reduceren’.

Betalingsbedrijf Adyen reageerde met een plus van 2,6% op een ’kopen’-advies van William O’Neil.

ICT Group boekt opnieuw winst, 4% na een flinke reeks afgelopen weken.

In de lokale markt steeg beursbedrijf Euronext 4,5% bij het slot. Zakenbank KBW zette het op outperform en wijst op de sterke flexibele kracht van het bedrijf.

