Shell-belager Third Point zelf aangevallen: topman weg na ’persoonlijke bedreigingen’

Activistische aandeelhouders meldden tijdens een recente bijeenkomst met Bates dat ze hem op alle mogelijke terreinen zouden blijven aanvallen, als hij niet akkoord ging met de voorstellen voor Third Point Investors. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Het aparte fonds Third Point Investors, dat onder Third Point hangt, is al langer in conflict met specifiek Asset Value Investors en Stude Capital, eveneens activistische beleggers. Asset Value eist dat Third Point Investors, het aan de FTSE-index genoteerde onderdeel, ingrijpt om de kloof tussen de aandelenkoers van het fonds en de berekende waarde van de onderliggende activa van het fonds terug te brengen. Het vindt dat sprake is van een wanprestatie door Bates.

Het in 1995 door Daniel Loeb in New York opgerichte moederbedrijf, hedgefonds Third Point, heeft $20 miljard onder beheer. Het bouwde een reputatie op van felle aanvallen op bedrijven die in zijn ogen ondermaats presteren.

Shell

Third Point eist bijvoorbeeld bij Shell concreet dat het zich opsplitst in een deel voor verkoop van olie en gas en een deel dat zich op nieuwe energie stort. Shell levert zonder die splitsing veel te weinig waarde aan aandeelhouders, aldus Third Point.

Loeb verwijt Shell dat het ’te veel concurrerende belanghebbenden had die het in te veel verschillende richtingen duwden. Dat leidt tot een ’onsamenhangende, tegenstrijdige reeks strategieën die meerdere belangen trachten te sussen, maar geen enkele bevredigen’.

De Shell-top noemde de kritiek van het fonds, met naar verluidt een belang van $750 miljoen in het concern, tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering onterecht en ingehaald door de vernieuwing die Shell doormaakt.

Wanprestatie

Asset Value zegt dat het aftreden van Bates ’ongelukkig’ is, maar dat hij voldoende steun heeft van vrijwel alle aandeelhouders van Third Point Investors om dit fonds op zijn kop te zetten.

Volgens Loeb zijn de niet nader geduide aanvallen op Bates ’jeugdige capriolen die rieken naar wanhoop en onervarenheid’. Wie geen gelijk krijgt, moet zijn verlies accepteren, aldus adviseert Loeb, ooit klasgenoot van Barack Obama aan Colombia University.