Tesla houdt schade glibberrit beperkt

De koers van Tesla viel uiteindelijk 1,1% terug naar $319,27 nadat er eerder op de dag een niveau van ruim onder de $310 op het koersbord prijkte.

Musk meldde eerder deze maand via een zeer omstreden tweet een prijs van $420 per aandeel als richtprijs te zien voor de verkoop van het bedrijf waarin hij 19,75% van de aandelen bezit. De koersdaling van het aandeel Tesla de laatste tijd heeft hem persoonlijk miljarden aan beurswaarde gekost.

’Liever niet’

Volgens Musk, die een ronde langs grote aandeelhouders maakte, is de beursnotering toch in het beste belang van zijn aandeelhouders. Snel boette hij in na zijn twitter-actie waarin hij stelde de financiering voor de beurs-exit rond te hebben.

Volgens de topman gaf een meerderheid van de aandeelhouders weliswaar aan bij Tesla te blijven als het bedrijf van de beurs wordt gehaald. Maar het sentiment in een notendop was 'doe dit alsjeblieft niet'.

Tegen Musk en Tesla lopen nog onderzoeken van de beurstoezichthouder SEC wegens manipulatie van de koers gedurende de handel.

Marktvorsers zien dat veel short sellers in de markt zijn gekomen die proberen de koers van het aandeel te drukken.