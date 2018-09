’Tientjes besparen door slim te parkeren’

De bond zette van 32 steden in Nederland de hoogste en laagste parkeertarieven op een rijtje en kwam tot de conclusie dat daar veel winst valt te halen. In het dure Amsterdam bijvoorbeeld: een plekje in de duurste garage kost daar €9 per uur (Consumentenbond rekent met het tarief dat op zaterdagmiddag om 15:00 uur geldt).

Maar in de binnenstad van de hoofdstad zijn ook garages waar je voor €3 per uur kunt staan. Zo kun je voor vier uur parkeren zomaar meer dan twee tientjes goedkoper uit zijn.

Dure straten

Ook zijn er steden waar het parkeren op straat in plaats van een garage actief ontmoedigd wordt door het zeer duur te maken. De Consumentenbond noemt plaatsen als Alkmaar, Delft, Deventer en Dordrecht. Daar moet je verplicht een dagkaart nemen die tussen de €20 en €30 kost.

Sommige steden zetten bewust in op hoge prijzen, de zogenoemde schriktarieven. Dit doen ze omdat ze de plekken op straat vooral beschikbaar willen houden voor de bewoners en hun gasten.