Minieme economische groei in OESO-gebied

De Amerikaanse economie groeide in het afgelopen kwartaal met 1 procent ten opzichte van de 0,5 procent een kwartaal eerder. In Japan werd een eerdere groeivertraging van 0,2 procent weggepoetst. De Japanse economie ging op kwartaalbasis 0,5 procent vooruit. Naast de VS en Japan behoren Duitsland, Frankrijk, Italië, Canada en het Verenigd Koninkrijk tot de grote zeven.

In Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie, was sprake van een stijging van 0,4 naar 0,5 procent. Voor de hele Europese Unie en in het eurogebied stabiliseerde de groei op 0,4 procent.

Op jaarbasis was in het OESO-gebied sprake van 2,5 procent groei, tegen 2,6 procent een kwartaal eerder. Van de zeven grootste landen sprong ook hier de VS er positief uit met een plus van 2,8 procent. De groei in Japan was met 1 procent het meest bescheiden.