Ryanair mag 'vreemde' bondsleden niet weren

Ryanair liet in een reactie dinsdag weten in beroep te gaan. Het toelaten van KLM-piloten bij overleg is een „duidelijke inbreuk op Europese concurrentieregels”, stelt het bedrijf. „KLM zou ook nooit Ryanair-piloten toestaan onderhandelingen met KLM-piloten bij te wonen.”

Concurrentiegevoelig

De prijsvechter weert VNV-leden van andere maatschappijen van de onderhandelingstafel, omdat het risico op het lekken van concurrentiegevoelige informatie te groot zou zijn.

De VNV wilde bij de onderhandelingen met Ryanair juist profiteren van de ervaring die leden met andere werkgevers hebben opgedaan bij cao-gesprekken.

De rechter ging niet mee in het verweer van Ryanair. De luchtvaartmaatschappij heeft tijdens onderhandelingen zelf controle over de informatie die ze prijs wil geven, dus is het volgens de rechter niet waarschijnlijk dat bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen.

Daarnaast weegt de vrijheid bij cao-onderhandelingen zwaarder dan de regels omtrent concurrentie waarop Ryanair zich beroept.