E-bike-avontuur Uber snijdt in winst

Khosrowshahi zegt in de Financial Times het accent van de taxi-app te willen verleggen om voor de langere termijn groei te garanderen. Het bedrijf breidt wereldwijd uit in nieuwe markten.

Die is mondiaal $6 biljoen groot, stelt hij. De uitbreiding van app-diensten voor de elektrische fiets en scooters van Uber vormen maar een van de uitbreidingsplannen om de groei op de langere termijn consequent te verbeteren, aldus Khosrowshahi, de opvolger van medeoprichter Kalanick.

Vrachtvervoer

De topman zet ook maaltijdenleveringen met Uber Eats door, dat op jaarbasis met 200% zou zijn gegroeid.

Daarnaast investeert het in Uber Freigth (Vracht). De zelfrijdende auto is in de ijskast gegaan na de dood dit jaar van een passante in Arizona die door een Uber-auto werd geraakt.

Maar de investeringen zijn fors en drukken daarom het resultaat. Het boekt al fors verlies, zo’n $4,5 miljard over 2017. Per september heeft Uber een nieuwe cfo. Het bedrijf betaalt $10 miljoen aan voormalige werknemers die onjuist zouden zijn behandeld.

Het reserveerde $1,9 miljoen voor claims wegens mishandeling, kwesties die de reputatie van het bedrijf deden kelderen.