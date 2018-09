Geldverstrekkers steeds ruimer met hypotheek voor zzp’ers

Niet alleen zijn er steeds meer verstrekkers die de zelfstandigen verwelkomen, zij zijn ook steeds ruimhartiger met de hoogte van de hypotheken.

Geldverstrekkers waren en zijn voorzichtig met het uitdelen van hypotheken aan zzp’ers, omdat hun inkomen door de jaren heen van wisselende hoogtes is en er onzekerheid is over hun toekomstige inkomen. Doorgaans rekenen geldverstrekkers met het gemiddelde inkomen van de zzp’er in de afgelopen drie jaar.

Maar ook startende zzp’ers komen volgens Van Bruggen Adviesgroep steeds vaker in aanmerking voor een hypotheek. Ze moeten dan wel al minimaal twaalf maanden bezig zijn als zelfstandig ondernemer. Die kunnen bijvoorbeeld een bureau inschakelen dat een inkomen berekent op basis van de afgelopen drie jaar waarin ze zelfstandig en in loondienst werkten.