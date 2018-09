Oversluiters gaan starters voorbij

Met ruim 24.000 hypotheken werd in het tweede kwartaal een record aan oversluiters gevestigd, zo blijkt uit de nieuwe Hypotheekupdate van adviesbureau IG&H. Het aantal starters dat een hypotheek afsloot zakte naar 22.505. Woningbezitters lijken door de kans op hogere hypotheekrentes later dit jaar nog snel te willen profiteren van de historisch lage rente. Ook lopen veel 10 jaar geleden afgesloten hypotheken af.

Begin 2015 waren er nog meer starters dan doorstomers die een hypotheek afsloten. Nu steken doorstromers er met 39.626 ver bovenuit. Door de groeiende oversluitmarkt loopt het totale marktaandeel van doorstromers al wel ruim een jaar terug. Oversluiters zijn met €6,8 miljard in het afgelopen kwartaal goed voor 26% van de totale markt.

Doorstromers kunnen door de overwaarde van hun oude huis nog mee in het biedingscircus van steeds verder oplopende prijzen . Maar door het dalende aanbod dankzij het grote tekort aan nieuwbouw, wachten zij met verkopen voor een nieuw huis gevonden is. Met €14 miljard daalt het marktaandeel doorstromers met 4%. Toch is deze groep nog altijd goed ruim de helft van de markt. De startersmarkt krimpt met 5,6 miljard naar een marktaandeel van 21%.

In het tweede kwartaal van dit jaar werden er met bijna 87.000 afgesloten hypotheken 8,4% meer leningen voor een woning afgesloten ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens IG&H is dit nog onvoldoende om de krimp van 19% in het eerste kwartaal van 2018 te compenseren. Vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar is de groei van 2,5% eveneens beperkt. Dit is op jaarbasis zelfs de laagste groei sinds 2013.