VS en Mexico sluiten handelsakkoord

De naam Nafta verdwijnt, aan die naam zouden volgens Trump te veel negatieve associaties hangen.

Mexico en de VS vormen sinds de jaren negentig samen met Canada een vrijhandelszone. Het verdrag is van groot belang, jaarlijks handelen de drie landen voor meer dan $1000 miljard met elkaar. Het overleg tussen Mexico en de VS spitste zich met name toe op nieuwe regels voor de auto-industrie.

De onderhandelingen begonnen een jaar geleden op initiatief van de VS. President Trump noemde het handelsakkoord eerder een ramp voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vindt dat het bestaande verdrag de belangen van de VS te weinig dient. Hij dreigde eerder met het opzeggen ervan.

Afgelopen weekend was al duidelijk dat de onderhandelingen gestaag vorderden. Trump meldde zelfs dat een grote handelsovereenkomst met Mexico er snel zou kunnen zijn. Vertegenwoordigers van Canada schuiven pas weer aan bij het overleg als Mexico en de VS het eens zijn.