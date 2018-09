’Nieuwe kleuriger iPhones duurder’

Dat meldt althans Bloomberg. Het gaat volgens een reportage van het persbureau om een aantal verbeteringen die niet direct zichtbaar zijn aan het oppervlak, maar het gebruik versnellen en vergemakkelijken.

Ook komt het grootste techbedrijf ter wereld met nieuwe AirPods en een nieuwe Apple Watch op de markt.

Apple-topman Tim Cook heeft naar verluidt de gemiddelde prijs van zijn hardware verhoogd, wat met zijn forse marge per toestel moet bijdragen aan de winst.

Apple-topman Tim Cook presenteert serie aanpassingen op iPhoneX, aldus Bloomberg. Ⓒ BLOOMBERG

De drie nieuwe toestellen komen in het design van de iPhone X, momenteel zijn duurste variant met de meeste rekenkracht. De kleur is wel een verandering: ze zijn naast andere designs verkrijgbaar in rood, blauw en oranje.

Apple verkoopt straks een iPhoneX met een 5,8-inch Oled-scherm, de volgende high-end iPhone krijgt een 6,5-inch Oled-scherm, de goedkopere versie een 6,1-inch LCD-schermpje.

De onthulling van Apple in september komt nadat Google zijn Pixel 3 en Pixel 3 XL heeft gepresenteerd.