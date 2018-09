Europese beurzen sluiten met stevige winst

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 564,13 punten. De MidKap klom 1 procent tot 800,37 punten. De beursgraadmeter in Parijs won 0,9 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,2 procent na een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen in augustus.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was Altice Europe met een winst van 3 procent. De Portugese divisie van het kabel- en telecomconcern staat niet te koop, benadrukt de onderneming in reactie op berichten in lokale media. Volgens Altice is Portugal een van de kernmarkten voor de onderneming. Verzekeraar ASR sloot de rij met een verlies van 0,7 procent.

BESI

Toeleverancier voor de chipindustrie BESI was de grootste stijger in de MidKap met een plus van 7,4 procent. Ook andere chipfondsen als ASMI (plus 2,3 procent) en ASML (plus 2,1 procent) vonden de weg omhoog.

Bodemonderzoeker Fugro was een van de grote verliezers bij de middelgrote bedrijven met een min van 1,6 procent, na een adviesverlaging door AlphaValue.

Ceconomy

In Frankfurt klom Ceconomy 4,1 procent. Het moederbedrijf van MediaMarkt wil het leeuwendeel van zijn aandelen in groothandelsconcern Metro (plus 12,2 procent) van de hand doen. De Duitse onderneming voert gesprekken met EP Investment over de overname van het belang van circa 10 procent.

In Brussel zakte Balta 3,8 procent. De Belgische tapijtgroep ziet de topman vertrekken na een winstalarm.

De euro was 1,1679 dollar waard, tegen 1,1619 dollar op vrijdag. De Turkse lira zakte ten opzichte van de dollar, nadat de Turkse beurs bijna een week dicht was gebleven vanwege officiële feestdagen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 68,67 dollar. Brentolie bleef vrijwel even duur op 75,81 dollar per vat.