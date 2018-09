China klaagt bij WTO over heffingen VS

Volgens de Chinezen zijn de door de Amerikanen ingestelde importheffingen tegen de regels van internationale handelsakkoorden. Zo hadden de VS bijvoorbeeld eerst met China in gesprek moeten gaan om de geschillen bij te leggen.

China en de VS zijn in een handelsoorlog verwikkeld sinds de Amerikanen in enkele stappen voor miljarden dollars aan heffingen hebben ingesteld op Chinese producten. China sloeg telkens direct terug. De Amerikaanse president Trump vindt dat de handelsrelaties tussen China en de VS oneerlijk zijn.

Zo exporteert China veel meer naar de VS dan andersom. Ook hekelde Trump de gedwongen afdracht van handelsgeheimen door Amerikaanse bedrijven aan Chinese ondernemingen.