Tiger Woods houdt zich op vlakte over ’golfmaat’ Trump

Woods benadrukte Trump al jaren te kennen en ook samen golf te hebben gespeeld, zo meldt Marketwatch. Ook liet hij weten met de president te hebben gedineerd.

Over het immigratiebeleid van Trump deed Woods echter geen mededelingen. Ook hield hij zijn mond over hoe nauw het contact is met de Amerikaanse president.

De topgolfer timmert de laatste tijd weer goed aan de weg nadat hij lange tijd gebukt ging onder een seksverslaving.