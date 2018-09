Aegon schikt met SEC voor bijna $100 miljoen

Het betreft computergestuurde beleggingsmodellen voor vermogensbeheer. Die bleken veel minder betrouwbaar dan Aegon had gemeld. In de zaak ook over de informatieverstrekking daarover had de verzekeraar in het vierde kwartaal van 2017 al een last genomen van $100 miljoen.

De SEC bepaalde dat een bedrag van $97,6 miljoen moet worden terugbetaald aan beleggers die in zee waren gegaan met de dochterbedrijven van Aegon.

In een toelichting laakt de SEC de houding van Aegon. „Beleggers investeerden miljarden dollars in beleggingsfondsen die op basis van de niet-functionerende modellen werden gestuurd. Toen de fouten ontdekt werden, besloot Aegon de modellen niet langer te gebruiken zonder dat aan de beleggers te vertellen of de fouten bekend te maken.”

