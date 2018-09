Buffett stapt in bij Indiaas fintechbedrijf

Paytm is marktleider in de Indiase markt voor digitale betalingen. Die markt kreeg een enorme steun in de rug toen de Indiase overheid in 2016 het meeste briefpapier in de ban deed om corruptie tegen te gaan. Naar verwachting groeit de markt voor onlinebetalingen in India van circa 200 miljard dollar nu naar 1 biljoen dollar in 2023.

Eerder deze maand heeft Buffett al flink ingekocht bij Apple met een uitbreiding van zijn belang in de smartphonemaker Apple, waar hij iets meer dan 250 miljoen aandelen in heeft.

De kas van Berkshire Hathaway is ook zeer goed gevuld omdat Buffett overnames te duur vindt. Vorig jaar wilde hij nog tevergeefs Unilever aan de haak slaan.

Buffett is vooral bekend om zijn scherpe beurswijsheden. Hij adviseert beleggers groots in te slaan als het bloed door de straten loopt.