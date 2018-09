Rabobank ziet angst in grondstoffenmarkt

De brede Bloomberg Commodities Index reeg maandagochtend een dieptepunt aan zijn ketting. Afgelopen maand zakte de prijs van een termijncontract voor latere levering van varkensvlees met nog eens 14%. Over een jaar is dat bijna 170% teruggang. Soja werd nog eens 8% goedkoper, tarwe 5% - en bijna 50% over een jaar bezien voor een van de meest geteelde producten. Rijst werd 12% goedkoper.

Op de achtergrond spelen de goede weersomstandigheden die voor sterke oogsten hebben gezorgd. Meer aanbod drijft de prijs omlaag. Maar de International Grains Council waarschuwt ook dat de wereldwijde aanplant en oogst voor komend seizoen tot in 2019 met 716 miljoen ton tarwe ver achter zal blijven bij eerdere schattingen. Rabobank ziet angst in de markt over de impact van de handelsoorlog.

Omdat beleggers in dollars vluchtten, steeg die munt in waarde tegenover alle andere valuta en zette druk op grondstoffenprijzen waarvoor de green back al jaren de bepalende handelsmunt is.

De pijn zit binnen de grondstoffensector behalve in landbouwproducten net zo goed bij de metalen: een partij koper verloor dit jaar 24% aan waarde op de termijnmarkt, zink 23% en lood 16%.

De olieprijs steeg maandag wel weer, tot $76 per vat. Maar het optimisme onder beleggers zoals hedgefondsen dat de prijzen van ruwe olie veel kunnen oplopen, is de afgelopen vier maanden sinds het eerste schot voor de boeg met importheffingen van president Trump vrijwel gehalveerd. Ze stemmen met hun voeten en verkopen de contracten.

Boeren spelen volgens Bank of America wereldwijd snel en creatief in op een gat in de markt. China sloeg na de importheffingen op technologie en metalen terug met 25% heffing op Amerikaanse sojabonen. De importheffingen hebben er al toe geleid dat Braziliaanse en Europese boeren hun inzaai-programma’s wijzigden en de Amerikaanse soja-export richting China gaan vervangen.

Hoe zeer de handelsperikelen de handel bepalen, bleek maandag direct na het gesloten handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico. De futureprijzen voor maïs, varkensvlees en sojabonen - gewild in Mexico - stegen direct, mede dankzij de dalende dollar tegen de peso.