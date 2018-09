Dombo vliegt deur uit voor bijna $500.000

Topstuk van de veiling was een originele rijdende Dombo, de vliegende olifant, die met een bedrag van $485.000 bijna vier keer meer opleverde dan was verwacht in de voorverkoop, zo meldt Marketwatch.

Illusionist David Copperfield was ook van de partij bij veiling. Hij legde $86250 voor het sponsoren van de letter D in de neonreclame voor het Disneyland hotel.

In totaal werden in het attractiepark 900 collectorsitems geveild.