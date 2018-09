Oversluiters brengen leven in hypotheekmarkt

Bij het oversluiten van hypotheken was sprake van een toename met 36 procent tot 24.000 in vergelijking met een jaar eerder op een totaal van bijna 87.000 afgesloten hypotheken.

Daarmee lag de totale groei op 8,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was voor het eerst sinds vijf jaar sprake van krimp. Op jaarbasis is sprake van 2,5 procent groei.

Het aantal afgesloten startershypotheken nam in april, mei en juni op jaarbasis af met 11 procent, net als een kwartaal eerder. Het aantal hypotheken voor doorstromers daalde in het tweede kwartaal met 4 procent.

Oververhitting

De gemiddelde hypotheeksom steeg in de maanden april, mei en juni met 1,8 procent tot 306.000 euro. Bij starters was sprake van een toename met 3,4 procent tot 249.000 euro. Als starters al een geschikt koophuis kunnen vinden, dan hebben ze vervolgens grote moeite de financiering rond te krijgen, aldus het adviesbureau.

De conclusies in het rapport komen overeen met die van andere experts die vaststellen dat sprake is van een oververhitte woningmarkt. Er is een tekort aan woningen waardoor de prijzen hard oplopen, ook omdat er te weinig nieuwbouw is.

IG&H stelt ook vast dat de verduurzaming van de woningmarkt niet van de grond komt. Ruim de helft van de huiseigenaren zou bereid zijn om de woning te verduurzamen. Toch heeft driekwart van hen daarvoor nog geen stappen ondernomen. Volgens de adviseurs valt met name voor banken en verzekeraars nog een wereld te winnen om huiseigenaren bij te staan met het vergroenen van hun woning.