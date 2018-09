Atrium koopt Pools winkelcentrum

Het centrum Wars Sawa Junior wordt gekocht van PFCEE, een fonds in handen van CBRE Global Investors. De betaling zal plaatsvinden via bestaande financieringsbronnen en externe financiering, aldus Atrium in een verklaring. Wars Sawa Junior werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd en heeft ruim 26.000 vierkante meter aan winkelruimte. Huurders zijn onder meer merken als H&M en Zara.

