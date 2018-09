'Investeerder helpt bij uitrol SFR-netwerk'

Parijs - Kabel- en telecombedrijf Altice heeft naar verluidt investeerder Lazard in de arm genomen om te helpen bij de financiering van de uitrol van glasvezelnetwerk in bepaalde gebieden in Frankrijk. Volgens bronnen zouden investeerders een belang kunnen nemen in een een nieuw bedrijf genaamd SFR FTTH, zo schrijft de Franse krant Le Figaro.