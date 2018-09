Sterke euro zit groei B&S dwars

B&S, dat eind maart zijn beursdebuut maakte, zette in de afgelopen periode meer producten af in alle divisies. De omzet groeide dan ook met 9,8 procent naar 766,9 miljoen euro. De brutowinst (ebitda) kwam uit op 45,9 miljoen euro tegen 47,4 miljoen euro een jaar eerder. Dat is een daling van 3,3 procent. Zonder de gevolgen van de zwakkere dollar was dat juist een stijging van meer dan 10 procent geweest.

B&S neemt verder een belang van 75 procent in de Amerikaanse online parfumwinkel Fragrancenet.com. Met die overname verkrijgt het bedrijf een flink marktaandeel in de Verenigde Staten. De overname moet in het vierde kwartaal afgerond zijn en dan direct bijdragen aan het resultaat.

Extra omzet

B&S schat de jaarlijkse extra omzet in op ruim 200 miljoen dollar. Nu haalt heel B&S nog zo'n 50 à 60 miljoen euro omzet uit de Amerikaanse markt. Bovendien is er veel potentie voor verdere groei. Zo kan B&S Fragrancenet.com helpen ook buiten de VS te groeien. Omgekeerd kan B&S gebruik maken van het distributienetwerk van Fragrancenet.com om groter te worden op de Amerikaanse markt.

Topman Bert Meulman verwacht dat de markten waar B&S zich in begeeft verder blijven groeien de komende tijd. Dat moet onder meer gebeuren door nieuwe overnames. Zijn bedrijf richt zich behalve op groei ook op het inpassen van eerdere aankopen en het bereiken van kostenvoordelen door die overnames.