Commercieel directeur KPN vertrekt

De functie van commercieel directeur bij KPN wordt gesplitst in twee nieuwe rollen: directeur consumentenmarkt en directeur zakelijke markt. Jean-Pascal van Overbeke gaat die eerste rol per begin volgende maand vervullen. Topman Maximo Ibarra neemt tijdelijk de leiding over de zakelijke markt op zich.

