DPA boekt fors hogere omzet

DPA sloot de eerste jaarhelft af met een omzet van 78,5 miljoen euro. Dat betekende een stijging van 21,7 procent ten opzichte van de meetperiode een jaar eerder. De brutowinst nam met ruim een kwart toe tot 21,7 miljoen euro terwijl het bedrijfsresultaat met 1 miljoen euro steeg tot 4,6 miljoen euro.

Het gemiddelde aantal professionals in loondienst nam met bijna een kwart toe. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt richt DPA zich nog nadrukkelijker op het behouden van zijn medewerkers en op het werven en opleiden van personeel. Het bedrijf denkt wel dat door de huidige marktomstandigheden de stijging van het aantal professionals niet in dezelfde mate zal doorzetten als in de afgelopen periode. Ook zal er sprake zijn van meer verloop.

Verder maakte DPA bekend dat het heeft nieuwe afspraken met Rabobank heeft gemaakt over verruiming van de rekeningcourantfaciliteit tot een maximum van 17 miljoen euro.