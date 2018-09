Olijfoliefles piept als bodem in zicht komt

Het bedrijf Olivery levert klanten met zijn ontwikkelde ’smart bottle’ ambachtelijk geproduceerde Italiaanse olijfolie. Om de productie naar een grotere schaal te krijgen, is Olivery een crowdfundcampagne begonnen via het platform Kickstarter.

De fles heeft behalve led-verlichting ook een bluetooth-chip die contact legt met een app op een smartphone of tablet. Als de fles voor 80% leeg is, springt de led-verlichting op rood, daarna volgt op de smartphone of via een mailtje de vraag of bijbesteld moet worden.

Het bedrijf zegt 10% van zijn winst naar een goed doel te brengen, momenteel onderwijs voor gevluchte kinderen in zuidelijk Italië.